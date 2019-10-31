Maltepe'nin bebekleri daha sağlıklı beslenecek

Belediyeye bağlı Fındıklı Kadın Danışma Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Palabıyık, Fındıklı'daki 100 anne ve çocuğuna, sağlıklı ve tamamlayıcı beslenme konusunda bilgi verdi.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, Hero Baby iş birliğiyle, Fındıklı'daki Kadın Danışma Merkezinde “Bebeklerde ve Küçük Çocuklarda Tamamlayıcı Beslenme” konulu bir seminer düzenledi. Seminere, mahallede ikamet eden yaklaşık 100 anne ve bebekleri katıldı. “Sağlıklı Bebekler, Mutlu Bebekler” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Palabıyık, sağlıklı ve tamamlayıcı beslenme konusunda çeşitli bilgiler aktardı. Seminerde, “çocuklar nasıl beslenmeli”, “kaç aylıkken hangi yemekler yedirilmeli”, “sağlıklı ve tamamlayıcı beslenme nedir?” gibi sorulara yanıt aranırken, annelerin hamilelik, çocuklarda beslenme gibi konulardaki soruları cevaplandırıldı.

Etkinliğe katılan herkese “Hero Baby ek gıda paketi hediye verilirken, anneler ve çocukları etkinlikten oldukça mutlu ayrıldı ve Belediye Başkanı Ali Kılıç'a, bu semineri düzenlediği için teşekkür ettiler.