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Maltepe'nin sahilini birlikte temizlediler

Maltepe Belediyesi, “Let’s Do It!” Vakfı tarafından, Türkiye ve Kıbrıs’ta 100’den fazla noktada düzenlenen “Dünya Temizlik Günü” etkinliğine katıldı.

Maltepe Belediyesi, “Let's Do It!” Vakfı tarafından, Türkiye ve Kıbrıs'ta 100'den fazla noktada düzenlenen “Dünya Temizlik Günü” etkinliğine katıldı. 21 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle düzenlenen ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinlikte Küçükyalı sahilinde toplanan onlarca vatandaş temizlik yaptı.


Maltepe Belediyesi, “21 Eylül Dünya Temizlik Günü” nedeniyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) koordinatörlüğünde “Let's Do It!” Vakfı tarafından 156 ülkede ve Türkiye ile Kıbrıs'ta 100'den fazla noktada gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Maltepe Belediyesi gönüllülerle birlikte Küçükyalı sahilinde, maskelerini ve çöp torbalarını alarak temizlik çalışması gerçekleştirdi. Doğaya atılmış çöpleri temizlemek ve çevre kirliliği hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen etkinliğe “Let's Do It!” Vakfı yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

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