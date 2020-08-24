Maltepe'nin sokaklarında festival coşkusu

Sosyal mesafe ve maske kuralı nedeniyle, kültürel etkinliklerden uzak kalan ilçe halkı için yeni eğlence modeli geliştiren Maltepe Belediyesi, sokak festivalini gezici ekiplerle gerçekleştirdi. Korona virüs tedbirlerinin harfiyen uygulandığı festivalde, gösteriler halkın toplanamayacağı şekilde planlandı. Açılışı, Altıntepe, Aydınevler ve Fındıklı mahalleleri ile yapılan festivalde Halk Dansları Grubu, Gypsy Trio Grubu , Klasik Müzik Grubu , Canlı Heykel Gösterisi ve Ritim Grubu yer aldı. Gösterileri, bir noktada toplanmadan evlerinden, balkonlarından ya da yolda bulundukları yerden izleyen vatandaşlar da sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak etkinliklere zaman zaman eşlik etti.

Başıbüyük, Girne ve Küçükyalı mahalleleriyle devam eden festivalde, Maltepe'nin tüm mahallelerinde karnaval havası yaşatmaya devam ediliyor.