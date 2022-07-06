Maltepe'nin yeşil alanlarında bayram hazırlığı

Maltepe'nin kültürel değeri Arkeopark'ta da temizlik yapıldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Maltepe genelinde park ve yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı. Yeşil alanları daha sağlıklı ve konforlu hale getirmek adına çalışmalarına devam eden Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ot biçme ekipleri bakım ve temizlik çalışmalarını bayram öncesinde sıklaştırdı. Ekipler, parklar, yol kenarları, oyun alanları, boş arsalar ve birçok yeşil alanda ot biçme ve tırpan çalışmaları gerçekleştirdi.

Arkeopark'da unutulmadı

Bayram öncesinde vatandaşlara konforlu alanlar sunmak adına ilçe genelinde haziran ayı boyunca titizlikle çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına Cevizli Mahallesi Ticaret Caddesi, Başıbüyük Mahallesi Tepe İnşaat Aile Sağlık Ocağı alanı, Gülensu Mahallesi Akar Sokak Sağlık Ocağı alanı, Başıbüyük Tekke Caddesi, Orman Sokak geneli ve Çınar Mahallesi Arkeopark alanında devam etti. Arkeopark'ta yapılan ot biçme ve tırpan çalışması sonucunda alanları tertemiz bir görüntüye kavuşturdu. Çalışma, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nde görevli olan arkeolog nezaretinde kontrollü olarak gerçekleştirildi.