İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mame Thiam, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Kasımpaşa’da forma giyen Senegalli golcü futbolcu Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'da forma giyen Senegalli golcü futbolcu Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.