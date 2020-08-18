İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mame Thiam, ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Mama Thiam, sarı-lacivertliler ile ilk antrenmana çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mama Thiam, sarı-lacivertliler ile ilk antrenmana çıktı.


Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürürken, yeni transfer Senegalli forvet Mame Thiam da takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 10.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde kamp için Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.