Mamut Art Project yedinci yılında 18 bin ziyaretçi ağırladı

Beş yıldır Akkök Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen ve her yıl artarak büyüyen bir ilgiyle karşılanan Mamut, yedinci edisyonunda 18 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı.

Güncel sanatta umut vaat eden sanatçılar için benzersiz bir keşif alanı sunan ve 2015 yılından bu yana Akkök Holding ana sponsorluğunda KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenen Mamut Art Project'in yedinci edisyonunda bin 350 başvuru arasından seçilen 49 sanatçının 600'den fazla eseri sergilendi. 5 gün boyunca ziyaretçilerin katılımına açık olan Mamut'u, bu yıl 18 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Mamut Art Project'in bu yılki jürisinde ise sanatçı Memed Erdener namıdiğer Extramücadele, koleksiyoner Ari Meşulam, küratör ve yazar Aslı Seven, Sanat Tarihçisi Profesör Doktor Burcu Pelvanoğlu ve son olarak Pi Artworks'ün kurucusu Yeşim Turanlı yer aldı.

Mamut'ta yepyeni sergi alanı tasarımı

Mamut Art Project 7'inci senesinde ziyaretçilerini yepyeni bir sergileme alanı tasarımı ile karşıladı. Yapılan bilgilendirmede; sergileme alanı aynı zamanda Mamut'ta yer almış iki genç mimar Ceren Özşahin (MAP'17) ve Zeynep Tümertekin'in (MAP'19) tarafından baştan tasarlandı. Yeni tasarım ile Mamut, stant odaklı konseptinden çıkarak sanatçılara işlerini daha iyi sunma fırsatı sağlayan sergi alanına kavuştu. Sergilenen işlerin kendini daha iyi gösterdiği, sanatseverlerin rahat bir şekilde işleri inceleme fırsatı buldukları tasarım, ziyaretçilerden övgü aldı.

Mamut SHOTS'ta özel hikayeler

Mamut Art Project; yeni programı Mamut SHOTS ile Burçak Bingöl, Erdil Yaşaroğlu, Kürşat Başar, Mirgün Cabas, Memed Erdener, Tuğçe Tuna ve Tuğrul Tülek'i konuk olarak ağırladı. Katılımcıların eşlik ettiği, kısa hikayelerin paylaşıldığı konuşma programı, tüm dinleyicilere motivasyon ve ilham verici oldu.

7'den 70'e herkes Mamut'taydı

Çocukları sanatla buluşturma imkânı sunan Mamut Art Project, The Nest iş birliği ile Mamut Çocuk Atölyeleri'nde etkileyici, eğlenceli ve keşfetmeye yönelik bir atölye programında minik misafirleri ağırladı. Üreticilikten ilham alarak oluşturulan alanlarda çocuklar; yeni keşifler yaptı. Ayrıca, PACE Çocuk Sanat Merkezi iş birliği ile yapılan Okul Gezileri'nde Barış Karayazgan liderliğinde, 450'yi aşkın öğrenciye tur gerçekleştirildi.

Mamut Performansları 4'üncü senesinde

2016'dan beri Mamut kapsamında yer alan Mamut Performansları programında bu yıl için seçilen 8 performans; izleyenleri oyun oynamaya, dilek dilemeye, dans etmeye ve değişime tanık olmaya dahil etti. Alternatif sanat inisiyatifi Krüw bu yıl; masal klasiklerini ve onların unutulmaz kahramanlarına yer verdi. Serigrafi baskı tekniğiyle hazırlanan çalışmalar, Masalz by Krüw sergisiyle ziyaretçilerle buluştu.