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Manchester City çeyrek final avantajını kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda oynadığı Alman takımı Mönchengladbach’ı 2-0 mağlup ederek çeyrek final için önemli avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda oynadığı Alman takımı Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup ederek çeyrek final için önemli avantaj elde etti.


UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında Manchester City, Macaristan'da bulunan Puskas Arena'da karşılaştığı Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup etti. İngiliz ekibinde Bernardo Silva, mücadelenin 30. dakikasında attığı gol ile takımını öne geçirdi. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Gabriel Jesus Manchester City'nin 2. golünü kaydetti. Alınan bu skorla Manchester City rövanş maçı öncesi çeyrek final için avantaj elde etmiş oldu.

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