Manchester City, Dortmund'a şans tanımadı

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Manchester City, Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u ilk maçtaki skorla 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında Borussia Dortmund, sahasında Manchester City'yi konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Alman ekibi 15. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya umutlu başlayan Dortmund'un hayalleri 55. dakikada yıkıldı. İngiliz ekibi Mahrez'in penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Ardından 75. dakikada Bernardo Silva'nın pasında topla buluşan Philip Foden City'yi 2-1 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda iki takımın ataklarından gol sesi çıkmayınca Manchester City tur vizesini alan ekip oldu. Yarı finalde Manchester City, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile oynayacak.