Manchester City hata yapmadı

Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, Leeds United'ı İlkay Gündoğan'ın golleriyle 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta mücadelesinde Manchester City, Leeds United ile Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi, maçın 19. dakikasında İlkay Gündoğan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 27. dakikada İlkay takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. Riyad Mahrez'in pasında ceza yayı üzerinden şutunu çeken İlkay, farkı ikiye yükseltirken, ilk yarı da bu sonuçla tamamlandı. Leeds United, karşılaşmanın 85. dakikasında farkı 1'e indiren golü Rodrigo ile buldu. Mücadelede başka gol olmazken Manchester City, sahadan 2-1 galip ayrılarak ligde üst üste 10. galibiyetini elde etti.

Manchester City 82 puanla liderliğini sürdürürken, Leeds United 17. sırada 30 puanda kaldı.