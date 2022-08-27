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Manchester City ikinci yarı coştu

Premier Lig’in 4.

Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, ilk yarıda 2-0 geriye düştüğü Crystal Palace'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-2 mağlup etti.


Manchester City, Premier Lig'in 4. haftasında Crystal Palace'ı konuk etti. Mücadelenin 4. dakikasında John Stones, kendi kalesine attığı golle konuk takımı 1-0 öne geçirdi. 21. dakikada Joachim Andersen fileleri havalandırarak skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı Crystal Palace'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda başka bir kimliğe bürünen Manchester City, 52. dakikada Bernardo Silva ile farkı bire indirdi. Ardından 62, 70 ve 81. dakikalarda City'nin yıldızı Erling Haaland sahneye çıktı ve hat-trick yaparak takımının sahadan 4-2 galip ayrılmasını sağladı.

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