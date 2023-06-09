Manchester City, Inter maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Inter ile karşı karşıya gelecek olan Manchester City, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında yarın İtalyan temsilcisi Inter ile karşı karşıya gelecek olan Manchester City, bu maçın hazırlıklarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Pep Guardiola yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. İki gruba ayrılan İngiliz ekibi, top kapma çalışması ile idmanı sürdürdü. Ardından çift kale maç yapan Manchester Cityli futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise duran top ve orta şut çalışması gerçekleştirdi.