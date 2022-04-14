İhlas Haber Ajansı

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Manchester City, İspanya'da turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde İngiliz ekibi Manchester City, İspanya deplasmanında Atletico Madrid ile golsüz berabere kaldı.

İlk maçı 1-0 kazanan City, yarı finale yükselen takım oldu.


UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid, Manchester City'yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda da iki takımın atakları skoru değiştirmedi ve mücadele 0-0 sona erdi. İlk maçtan 1-0 galip ayrılan Manchester City, bu sonuçla yarı finale yükseldi.

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