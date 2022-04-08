Manchester City-Liverpool çekişmesi Tivibu'da

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Manchester City-Liverpool arasında düzenlenecek Premiere League ve FA Cup derbilerini ekranlara taşıyor.

Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom, dijital TV platformu Tivibu ile sporseverlere birbirinden farklı içerikler sunmaya devam ediyor. Dijital TV platformu, futbolseverlerin heyecanla beklediği Manchester City - Liverpool, Premiere League ve FA Cup karşılaşmalarını naklen ekranlara getiriyor. Zorlu mücadele öncesi Tivibu Spor'a konuk olan Manchester City yıldızı İlkay Gündoğan, “Her maç bir final gibi. Her finali kazanmayı başarırsak bizim için inanılmaz bir sezon olacak” dedi.

Premiere League'de kıran kırana mücadele

Geçtiğimiz sezon 6'ncı şampiyonluğunu kutlayan Manchester City, bu sezonda da şampiyonluk iddiasını sürdürerek lider konumda bulunurken peşinden 1 puan farkla gelen Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk yarısında 2-2 berabere kalan ezeli rakipler, sahada bu dengeyi bozmaya çalışacak. Kazanan takım şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacak. Machester City ile Liverpool arasındakikarşılaşma, 10 Nisan Pazar günü saat 18.30'da Tivibu 73. kanal S Sport'da Manchester Şehir Stadyumu'ndan naklen yayınlanıyor.

Dijital TV platformu, FA Cup mücadelelerini ekrana taşımaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, 16 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek Manchester City- Liverpool FA Cup Yarı Final mücadelesi, saat 17.30'da Wembley Stadı'ndan naklen ve sadece Tivibu Spor'da izleyiciyle buluşuyor.