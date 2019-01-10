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Manchester City'den gol yağmuru

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında karşılaştığı Burton Albion’u 9-0’lık farklı skorla mağlup etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında karşılaştığı Burton Albion'u 9-0'lık farklı skorla mağlup etti. Mücadelede takımının 4 golünü kaydeden Gabriel Jesus, performansıyla ön plana çıktı.


Manchester City, Burton'u gol yağmuruna tuttu. City, İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında sahasında karşılaştığı Championship ekibi Burton Albion'u 9-0'lık farklı skorla mağlup etti. Maçın ilk yarısı 4-0 tamamlanırken, Manchester City ikinci yarıda da gole doymayarak 5 kez daha rakip fileleri havalandırdı. Mücadelede Cityli futbolcu Gabriel Jesus galibiyete attığı 4 golle katkı sağlarken, diğer goller ise De Bruyne, Zinchenko, Walker ve Mahrez'den geldi.


Alınan farklı skorla final yolunda büyük avantaj yakalayan City, rövanş mücadelesini ise 23 Ocak Çarşamba günü oynayacak. City'nin finaldeki rakibi ise Chelsea - Tottenham eşleşmesinde tur atlayan taraf olacak.

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