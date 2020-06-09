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Manchester City'e, Hollanda'dan 16'lık kaleci

Premier Lig takımlarından Manchester City, Hollanda’nın Utrecht ekibinin altyapısında forma giyen 16 yaşındaki kaleci Mikki van Sas’ı transfer etti.

Premier Lig takımlarından Manchester City, Hollanda'nın Utrecht ekibinin altyapısında forma giyen 16 yaşındaki kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti.


İngiliz ekibi Manchester City, geleceği yönelik bir transfere imza attı. Manchester temsilcisi, Hollanda'nın Utrecht takımının altyapısında oynayan kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti. Konuyla ilgili Hollanda kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 16 yaşındaki Hollandalı file bekçisinin Manchester City'e transferini duyurdu.


Mikki van Sas'ın Utrecht ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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