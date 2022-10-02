Manchester derbisinde City'den gövde gösterisi

Manchester City, Premier Lig'in 9. haftasında derbi maçta evinde Manchester United'ı 6-3'lük skorla mağlup etti.

Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City ile Manchester United, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mavi-beyazlılar 8. dakikada Foden'ın golüyle 1-0 öne geçti. Oyun üstünlüğünü eline alan City'de Norveçli golcü Erling Haaland 34 ve 37. dakikalarda attığı gollerle farkı arttırdı. 44. dakikada Foden, kendisinin ikinci takımının 4. golünü atarken ilk yarı da bu skorla tamamlandı. United, 56. dakikada Antony'nin ayağından bulduğu golle farkı 3'e indirdi. Ev sahibi ekip, mücadelenin ikinci yarısında Foden ve Haaland ile 2 gol daha bulurken, mavilerde 2 genç oyuncu da hat-trick yapma başarısı gösterdi. Maçın 59. dakikasında oyuna dahil olan Martial 84 ve 90+1'de attığı 2 golle skoru belirledi.

Manchester City, derbiden 6-3 galip ayrılırken bu sonucun ardından puanını 20'ye yükseltti. United ise ligde 3. yenilgisini yaşadı. Öte yandan Cristiano Ronaldo maçta süre almadı.

Rekorların adamı Haaland'dan derbide hat-trick

Manchester City'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve attığı gollerle rekorlar kıran Erling Haaland, derbide de yine sahneye çıktı. Norveçli golcü, 8 lig maçında 14 gole ulaştı. Haaland, bu sezon 3. kez lig maçında hat-trick yaptı. City önümüzdeki hafta sahasında Southampton'ı konuk ederken, Manchester United ise Everton'a konuk olacak.