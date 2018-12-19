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Manchester United geçici olarak Ole Gunnar Solskjaer'e emanet

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçici olarak eski futbolcusu Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer’i getirdi.

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçici olarak eski futbolcusu Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'i getirdi.


Manchester United, Teknik Direktör Jose Mourinho'yu takımdan gönderdikten sonra yerine gelecek ismi açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, takımı eski forvet oyuncusu Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştıracağı ifade edildi. Solskjaer'in 2018-2019 sezonunun sonuna kadar geçici bir yönetici olarak atandığı belirtildi.


1996-2007 yılları arasında İngiliz ekibi ile 366 maça çıkan Solskjaer, 126 kez rakip fileleri havalandırdı. Norveç ekibi FC Molde'de teknik direktörlük rolünü üstlenmeden önce 2008 yılında Manchester United'da yedek takım menajeri oldu. 2011-2013 yılları arasında Molde'de görev yapan Solskjaer, kısa bir Cardiff macerasının ardından 2015'te tekrar Molde'nin başına geçmişti.

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