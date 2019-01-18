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Manchester United'da Fellaini birkaç hafta takımdan uzak kalacak

İngiliz ekibi Manchester United’ın Belçikalı futbolcusu Marouane Fellaini’nin sakatlığından dolayı takımdan birkaç hafta uzak kalacağı açıklandı.

İngiliz ekibi Manchester United'ın Belçikalı futbolcusu Marouane Fellaini'nin sakatlığından dolayı takımdan birkaç hafta uzak kalacağı açıklandı.


Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Belçikalı futbolcu Marouane Fellaini şoku yaşanıyor. Fellaini, antrenmanda baldırından sakatlık geçirdi. Konuyla ilgili konuşan Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, 31 yaşındaki futbolcunun sakatlığından dolayı birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.


Bu sezon Manchester ile 21 resmi müsabakada görev alan Fellaini, 2 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

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