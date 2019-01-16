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Mangala turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi

Küçükçekmece Belediyesi ve Mangala Federasyonu’nun desteğiyle düzenlenen okullar arası "Mangala Turnuvası"nın ödül töreni Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Belediyesi ve Mangala Federasyonu'nun desteğiyle düzenlenen okullar arası "Mangala Turnuvası"nın ödül töreni Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Geleneksel bir zeka oyunu olan Mangala Turnuvası'na 135 okulu temsilen toplam 1050 öğrenci katıldı. 3 gün boyunca devam eden turnuvada, öğrenciler kıyasıya yarışırken, renkli görüntüler ortaya çıktı.


Turnuvayı, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, Türkiye Mangala Federasyonu Başkanı Rauf Özgen, Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Kurt, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler de izledi.


Mangala turnuvasında dereceye giren öğrencilere, protokol üyeleri madalya, kupa ve ödüllerini takdim etti. Ödül töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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