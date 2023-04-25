maçında konuk ettiği Mersin Yenişehir'i 82-56 mağlup ederek, seriyi 3-0'a getirdi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Manolya Kurtulmuş, “Böyle bir ailede olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Mersin Yenişehir'i konuk etti. Karşılaşmayı 82-56 kazanan Fenerbahçe, seriyi 3-0'a getirdi ve ING Kadınlar Basketbol Ligi Nilay Aydoğan sezonunu şampiyonlukla tamamladı. Kupa töreni sonrasında İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofununa açıklamalarda bulunan Manolya Kurtulmuş, çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Avrupa şampiyonluğunun üzerine bir de Türkiye Ligi Şampiyonluğunu ekledik. Aşırı mutluyum. Bunun için çok çalıştık, Gerçekten her gün bu salondaydık. Maç öncesi, maç sonrası her gün. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu şampiyonluk, bu 2 kupada da herkesin emeği var. Takım arkadaşlarım, yedek kulübesi, yönetim, başkanımız ve taraftarlarımızın desteği. Herkese çok teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Böyle bir ailede olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.