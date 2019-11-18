Maral Müzik ve Dans Topluluğu 40 yaşında

Yılını kutluyor.

1980 yılında Benon Kuzubaş ve arkadaşları tarafından kurulan yılını 15 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde sahneleyeceği konserle taçlandıracak.

Yapılan duyuruya göre Genel Sanat Yönetmeni Garbis- İris Çapkan'ın 6- 35 yaş aralığında 200'e yakın dansçı ile birlikte Maral Müzik ve Dans Topluluğu 40. yıl özel konseri kapsamında sanatseverlerin huzuruna çıkmaya hazırlanıyor.

Topluluk, geçmişte gerçekleştirdiği sayısız konser ve turnenin ardından 40. yıl şerefine 15 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde olacak. Tamamı amatör dansçılardan oluşan grup, bu özelliğiyle de büyük dikkat çekiyor. Her konserinde “amatör bir dans gurubunun yapacakları sınırlıdır” zihniyetini yerle bir eden Maral MDT profesyonelleri kıskandırıcak sahne performansları sergiliyor.

40 yıla yüzlerce konser etkinliği sığdıran topluluk, ayrıca bir çok sosyal sorumluluk projesine de imza attı.