Marangoz imalathanesinde çıkan yangın korkuttu

Başakşehir'de Keresteciler Sanayi Sitesi'nde bir marangozluk imalathanesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Başakşehir İkitelli'de Keresteciler Sanayi Sitesi'ndeki bir marangozluk imalathanesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerindeki elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm iş yerindeki mobilyalara sıçradı. İş yerinden dumanların çıktığını gören sanayi sitesinin güvenlikçileri durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenini araştıran itfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.

Tedbir amaçlı iki tane ambulansın sevk edildiği yangında yaralananın olmazken, yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.