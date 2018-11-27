Maraşlı Chamamyan CRR'de

İlk konserini beş yaşındayken doğduğu Şam'da veren babası Maraşlı annesi Mardinli olan etnik müziğin buğulu sesi Lena Chamamyan, 7 Aralık akşamı Cemal Reşit Rey'de konser verecek.

Lena Chamamyan caz, folk, oryental, fado, sufi, Afrika ve Latin ezgilerinin ahenkli birleşimiyle oluşan müziğiyle, İstanbullu müzikseverle buluşacak. 7 Aralık akşamı Cemal Reşit Rey'de gerçekleşecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

Türk Halk Müziği'ne İlgisi Babasından Geliyor

Lena Chamamyan, geleneksel Arap, Ermenistan şarkılarıyla enstrümanlarını, batılı klasikler ve enstrümanlarla harmanlıyor. Bunları yaparken müziğin ruhundan ve doğaçlama duygusundan ödün vermiyor. Chamamyan'ı etkileyen müzik türleri arasında sufi ve Hint Müziği'nin yanı sıra “Babam dinlerdi” dediği Türk Halk Müziği de yer alıyor.

Nadir, Doğulu Kadın Müzisyenlerden

Aslen babası Maraşlı, annesi Mardinli olan Lena'nın müzik kariyeri, henüz 5 yaşındayken kreş öğretmenin onu keşfetmesiyle başladı. Suriyeli sanatçının profesyonel anlamda ilk çıkışı, 2006 yılında yayınladığı Hal Asmar El-lon albümüyle oldu. Lena bu albümle, Mısır'da Kültürel Kaynak Ödülü'nü ve Radyo Monte Carlo Orta Doğu Ödülü'nü aldı. Ardından gelen Shamat albümünde de ilk albümünde olduğu gibi Doğu Akdeniz'in geleneksel halk şarkılarını derledi. Lena'nın yazan, üreten, enstrüman çalan ve söyleyen doğulu nadir kadın müzisyenlerden biri olması ise El-Banat isimli üçüncü albümüyle oldu.

En Etkili 500 Kişiden Biri

2008 yılında Avusturya basını tarafından, “dünya müziği şarkıcısı” dalında beş yıldız verilen Lena Chamamyan, 2011 yılında ise Arabian Business (Arap İş Dünyası) Dergisi tarafından, Arap dünyasındaki en etkili 500 kişiden biri olarak gösterildi. Chamamyan, şarkı söylemenin yanı sıra şarkı sözü yazarlığı, prodüktörlük de yapıyor.

Göksel Baktagir, Meredith Monk ve Manfred Leuchter Gibi İsimlerle Çalıştı

Lena Chamamyan'ın kanun virtüözü ve bestekâr Göksel Baktagir ile tanışıklığı 2013 yılında başladı. Chamamyan ve Maher Sabra, Baktagir'in müziğinden çok etkilenmişlerdi. İlk olarak Baktagir'in Gülru adlı bestesine Arapça söz yazmasıyla başlayan müzikal birliktelik gelişti ve “LAWNANA”(2 Renk) adlı albüm ortaya çıktı. Chamamyan kariyeri boyunca Gloria Scalchi ve Carmen Villata'yla klasik müzik, Meredith Monk ve Manfred Leuchter gibi efsanevi isimlerle dünya müziği ve caz, Arax Tchekidjian'la da Ermeni klasik müziği icrası üzerine çalıştı. Lena dizi ve filmlere yaptığı müziklerle de dinleyici kitlesini genişletti. Lena son zamanlarda, hem bestekâr hem de piyanist olan André Manoukian ile Arapça, Süryanice, Fransızca ve İngilizce dilleri üzerinden batı müziği çalışmaları yürütüyor.