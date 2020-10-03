İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maraton İzmir hazırlıklar tamamlandı

Bu sene, ilk kez düzenlenecek Maraton İzmir için tüm hazırlıklar tamamlandı.


4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Maraton İzmir'de Red Bull Challengers, Beat, NRC Rundamental, Runarchy ve KSK One Team koşu grupları kilometrelere meydan okuyacak. Koşu grupları son hazırlıklarını İzmir'de gerçekleştirdi.


Maraton İzmir'de Red Bull Challengers 5 koşu gurubu ile yer alacak. Lozan Meydanı'ndan başlayıp Karşıyaka'dan dönecek katılımcıların bitişe yine Lozan Meydanı'nda gelecekleri maratonda, 42 kilometre ve 10 kilometre koşularının yanı sıra sanal koşular da gerçekleştirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.