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Marcao cezalı duruma düştü

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcu Marcao, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcu Marcao, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Marcao, Çaykur Rizespor maçında oynamayacak.


Galatasaray'da Beşiktaş debrisi öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Bu futbolculardan bir iyi bir kötü haber geldi. Marcao, müsabakanın 59. dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor maçında takımın yalnız bırakacak.


Sınırda olan diğer bir isim ise Younes Belhanda müsabakayı kart görmeden tamamladı.

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