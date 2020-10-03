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Marcao: "Güçlü olmaya devam edeceğiz"

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, Rangers karşısında sarı-kırmızılı forması ile ilk golünü attığı için mutlu olduğunu fakat elendikleri için üzüntüsünü dile getirerek, "Güçlü olmaya devam edeceğiz ve sezon için yeni hedefler koyacağız" dedi.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, Rangers karşısında sarı-kırmızılı forması ile ilk golünü attığı için mutlu olduğunu fakat elendikleri için üzüntüsünü dile getirerek, "Güçlü olmaya devam edeceğiz ve sezon için yeni hedefler koyacağız" dedi.


Galatasaray'ın 24 yaşındaki defans oyuncusu Marcao, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu Rangers karşısında sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü attığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Fakat elendiğimiz için de üzgünüm. Takımımı Avrupa Ligi'nde ileriye götürmeyi çok istemiştim. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Güçlü olmaya devam edeceğiz ve sezon için yeni hedefler koyacağız" diye konuştu.

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