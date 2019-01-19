İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marcao siftahı yaptı

Galatasaray’ın yeni transferi Brezilyalı stoper Marcao, MKE Ankaragücü maçında sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.

Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı stoper Marcao, MKE Ankaragücü maçında sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.


Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü ile mücadele ederken, yeni transfer Marcao'da görücüye çıktı. Devre arası transfer döneminde transfer edilen Marcao, Başkent ekibine karşı mücadeleye 11 çıktı. Karşılaşma boyunca yaptığı müdahalelerle takdir toplayan 22 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.


Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyen Brezilyalı futbolcuya taraftarlar da tezahüratlarıyla destek oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.