Marcao'dan teşekkür mesajı

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Marcao Teixeira, antrenman sonrası evine giderken geçirdiği trafik kazasının ardından gelen destek mesajlarına teşekkür etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan sonra evine giden Marcao'nun aracına arkadan başka bir araç çarmış ve oyuncunun aracında maddi hasar oluşmuştu. Kazanın ardından Brezilyalı oyuncuya birçok geçmiş olsun mesajı gelirken, Marcao da sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı. Marcao sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyiyim, ailemle birlikteyim. Arabamda sadece maddi hasar var. Mesajlarınız için teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.