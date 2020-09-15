İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marcel Tisserand: "Uzun zamandan beri Fenerbahçe'ye gelmek istiyordum"

Fenerbahçe’nin yeni transferi Marcel Tisserand, "Uzun zamandan beri Fenerbahçe’ye gelmek istiyordum.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, "Uzun zamandan beri Fenerbahçe'ye gelmek istiyordum. Çok güzel görüşmeler yaptık. Çok hevesliyim" diye konuştu.


Fenerbahçe'nin, 3+1 yıllığına renklerine bağladığı Marcel Tisserand, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Tisserand, “Benim için çok güzel bir gün. Uzun zamandan beri Fenerbahçe'ye gelmek istiyordum. Çok güzel görüşmeler yaptık. Çok hevesliyim. Bu takıma katkıda bulunacağıma eminim. Onun için çok mutluyum. Beni bilen bilir ki ben çok hırslı bir oyuncuyum. Her maçı kazanmak isteyen bir futbolcuyum. Onun için Fenerbahçe'ye, doğru kulübe geldim. Taraftarları mutlu etmek için bir hedefimiz var; birinci olmak, şampiyonluğu geri almak ve Şampiyonlar Ligi oynamak. Bu Fenerbahçe'ye yakışır” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.