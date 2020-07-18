Marcelo Saracchi ilk golünü attı

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü Göztepe karşısında kaydetti.

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe ile mücadele eden Galatasaray'da Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. Saracchi, mücadelenin 61. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Devre arasında Almanya'nın RB Leipzig ekibinden kiralık olarak Aslan'a katılan 22 yaşındaki futbolcu, 13 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 14 resmi maçta görev aldı ve 4 de asist yaptı.

Göztepe mücadelesine 11'de başlayan Marcelo Saracchi 90 dakika sahada kaldı.