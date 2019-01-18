Maria Sharapova, son şampiyon Wozniacki'yi eledi

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta mücadele eden Maria Sharapova, 3. turda karşılaştığı turnuvanın son şampiyonu Caroline Wozniacki'yi 2-1 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Rus tenisçi, 4. turda Avustralyalı Ashleigh Barty ile mücadele edecek.

Avustralya Açık'ta heyecan tek kadınlar ve tek erkeklerde yapılan maçlarla devam etti. 3. turda Rus tenisçi, Maria Sharapova, Rod Lover Arena'da karşılaştığı Danimarkalı rakibi Caroline Wozniacki'yi 6-4, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti. Toplamda 2 saat 24 dakika süren zorlu mücadelede gülen taraf Rus raket Sharapova oldu. Turnuvanın son şampiyonu Wozniacki'yi eleyerek, adını 4. tura yazdıran Sharapova, bu turda Yunan tenisçi Maria Sakkari'yi geçen Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty ile karşılaşacak.

Federer set vermeden 4. turda

Avustralya Açık'ta mücadele eden tecrübeli raket Roger Federer ise 3. turda rakibine set vermedi. İsviçreli raket, 3. turda karşı karşıya geldiği Birleşik Amerikalı rakibi Taylor Fritz'i 2-6, 5-7 ve 2-6 ile setlerde 3-0 mağlup etti. 78 dakika süren maçta Federer, adını bir üst tura yazdırırken, 4. turda Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas'ın rakibi oldu.