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Mariano bu sezonki 5. asistini yaptı

Galatasaray’ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Kayserispor maçında Nagatomo’ya yaptığı asistle bu sezonki 5.

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Kayserispor maçında Nagatomo'ya yaptığı asistle bu sezonki 5. gol pasını verdi.


Galatasaray'ın başarılı sağ beki Mariano, asistleriyle takımına katkılarını sürdürüyor. Brezilyalı futbolcu, son olarak Kayserispor maçında 45+4. dakikada Yuto Nagatomo'nun golünde asistini yapan oyuncu oldu. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Göztepe ve Kayserispor müsabakalarında toplam 5 asist yaptı.


Mariano ayrıca Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktığından bu yana Süper Lig'de en fazla asist yapan defans oyuncusu konumunda bulunuyor (9).

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