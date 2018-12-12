MARKA 2018 başladı

Bu sene 19'uncusu gerçekleştirilen 2 bine yakın iş liderinin katılımıyla açılan ve iki gün sürecek MARKA 2018 konferansı başladı.

Bu sene 19'uncusu gerçekleştirilen 2 bine yakın iş liderinin katılımıyla açılan MARKA 2018 konferansımda iş ve medya dünyasının önemli isimleri bir araya geldi. Nörobilimci Beau Lotto, YGA Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman, 2019 perspektifini sunan ekonomi yazarı Uğur Gürses, yazar Ahmet Ümit, ünlü modacı Alice Temperley, stand-up'çı Kaan Sekban, ünü sınırlarımızı aşan tenor ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, dünyaca ünlü medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol MARKA 2018'in ilk gününe katıldılar.

“Markalar insanların, hayatın bir yansıması”

MARKA Konferanslarının değişmeyen odağında insanın bulunduğunun altını çizen Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, “Bugün hala bunu savunuyoruz. Markalar insanların, hayatın bir yansıması.19 yıllık serüvende birlikte Türkiye'nin tüm markaları gelişti. Bugün misyonumuzu geleceği şekillendirmek üzere daha da güçlendiriyoruz. Artık iş dünyasının en güçlü fikir platformlarından biri olarak, bambaşka sorumluluklarımız var. Bunlar arasında köklerine, kültürüne sahip çıkan bir anlayışı savunmak var. Bu değerleri korurken bir yandan da cesaretle yepyeni ufuklara götüren sayısız kapı açmak; bu kapılardan bilgi, cesaret ve motivasyon aşılamak var” dedi.

Dünya çapındaki yeteneğiyle adından söz ettiren tenor Murat Karahan, hem sahnede olmak hem de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak sahne dışında olmanın inceliklerini, televizyon programcısı Aslı Şafak'la konuştu. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli markalardan olan Karahan, Devlet Opera ve Balesi'ni dünya markası yapma hedefini anlatırken sahnede verdiği konserle ayakta alkışlandı.