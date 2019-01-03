Marka maskotlarının “Çizgi Ötesi” yolculuğu

Necmi Yalçın'ın kişisel sergisi “Çizgi Ötesi” 3-30 Ocak tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sanat galerisi olan Galeri Aydın'da sanatseverlerle buluşuyor.

İllüstrasyon ve grafik tasarım sanatı alanında önemli eserleri bulunan Yalçın, tasarım yaklaşımını şu şekilde açıklıyor: “Bütün sanatların temelinde bir tasarım olgusu yatar, dolayısıyla bir planlamaya sahip olur. Tasarlama, elde edilecek ürünün ve yapının organizasyonu ile ilgili her türlü faaliyeti içine almaktadır. Grafik tasarımın amacı da gerek iletişim, gerekse estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmaktır. Tasarım oluşturulurken kullanılacak alan ve beklentiler ile çağın gerekleri göz önüne alınır. Müşteri talebine göre şekillenen tasarımlarda görsel zenginliğin bütün öğeleri kullanılır.”

Maskotların gücü

“Karakter tasarım ürünü olan Maskotlar, markalar için eğlenceli, hedef kitlelerinin ilgisini çeken, marka/ürün yapısının ruhunu ve doğasını yansıtmak için oluşturulan kullanışlı elçiler, kişilik kazanmış yansımalarıdır” diyen Yalçın, “Maskotlar bir taraftan da, müşterilerin zihninde kalıcı bir hale gelmenin kısa yoludur. Bazen bir kampanyada, bazen bir kutlama mesajında karşılaştığımız maskotlar, markaların vermek istedikleri mesajları, eğlenceli, güven veren bir üslupla duygusal bağ oluşturarak güçlü bir şekilde iletirler. Yaklaşık 30 yıldır animasyon ve reklam sektöründe birçok marka, kurum ve hizmet için karakter tasarımlar yapmaktayım, bu deneyimlerimi de ilk kez bir bütün olarak sanatseverlere sunuyorum” ifadelerini kullanıyor.

Necmi Yalçın kimdir?

1971 İzmir doğumlu grafik tasarımcı, illustratör, öğretim görevlisi olan Necmi Yalçın, üniversite öncesi Ankara'da çeşitli çizgi film şirketlerinde yardımcı animatör ve animatör olarak görev yaptı. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde "Grafik Tasarım ve Görsel Sanatlar Eğitimi'' aldı. Üniversite sonrası reklam ajanslarında illüstratör, sanat yönetmeni ve üretici yönetmen olarak ulusal ve uluslararası bir çok markaya hizmet verdi ve ödüller aldı. 2008'den beri Beşiktaş'ta kendi ofisinde çizgi eğitmeni ve çizer olarak reklam, sinema ve çizgiroman sektörüne çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisidir. Evli ve 2 kız babasıdır.