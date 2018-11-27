Beşiktaş'ta meydana gelen silahlı market soygununda ilginç anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Silahlı soyguncu marketi soyarken bir kadın müşterinin hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etmesi dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre olay, 16 Kasım Cuma günü saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncak tabanca ile bir markete giren gaspçı, çalışan İbrahim Ç.'ye silahını doğrultarak etkisiz hale getirdi. Ardından da kasanın altındaki para dolu çantayı alarak hızla kaçtı. Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Gaspçının İstanbul trafiğiyle imtihanı kamerada

Gaspçının kaçtığı ve araçlara bindiği anlar ise kameralara yansıdı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, gaspçının olaydan sonra ilk önce minibüse, ardından taksiye bindiğini ancak trafiğe takıldığı için telaşla inerek taksiciye 200 lira verdiğini ve yaya olarak kaçtığını tespit etti. Gaspçının buradan Bursa'ya gittiğini belirleyen polis, yaklaşık 50 kamerayı inceledi. Sonunda gaspçı Murat A.'nın (22) izini bulan gasp polisi şüpheliyi Bursa Osmangazi'deki bir evde kıskıvrak yakaladı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Market soyulurken alışverişe devam etti

Soygun sırasında marketin güvenlik kameralarına ilginç bir görüntü yansıdı. Silahlı zanlının kasaya yöneldiği sırada ödeme yapmak için bekleyen kadın müşteri önce bir an duraksadı, ardından hiçbir şey olmamış gibi aldıklarını poşete doldurmaya devam etti.