Marketten çalışanı sıvı yağ çalan hırsızı böyle kovaladı

Esenyurt'ta market çalışanı kadın, 20 litre sıvı yağı çalan hırsızın peşinden koştu. Yakalanacağını anlayan hırsız yağları bırakarak kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Kıraç Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz iki şahıs market kapısının önüne geldi. Bir kişi giriş kapısında beklerken diğeri içeri müşteri gibi girerek reyonların arasında yürümeye başladı. Bir süre etrafa bakan hırsız, rafta bulunan 4 adet 5 litrelik sıvı yağı aldıktan sonra kasaya gider gibi yapıp marketten çıkmak üzere giriş kapısına yöneldi. O sırada dışarıda bekleyen diğer şahıs ise onun için kapıyı açtı ve şüpheli, elindeki 20 litrelik yağ ile dışarı çıktı. Hırsızın dışarı çıktığını fark eden market çalışanı, şahsın peşinden koşmaya başladı. Kadının kendisini kovaladığını fark eden şüpheli, yağları bırakıp kaçarak kayıplara karıştı. Olay sonrası market çalışanı Esra Eryahşi, 640 lira değerindeki sıvı yağları markete geri getirirken yaşanan o heyecan dolu anlar marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

O anlar kamerada

Yaşanan hırsızlık anları marketin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde iki şahsın, marketin giriş kapısına geldikten sonra birinin içeri müşteri gibi girdikten sonra reyon bulunan 4 adet yağı aldığı, hızlı şekilde giriş kapısına yöneldiği sırada dışarıda bulunan şüphelinin kapıyı açtığı, olayı fark eden market çalışanının ise hırsızı kovaladıktan sonra yağları geri getirdiği görülüyor.