Marketten piknik tüpü hırsızlığı kamerada

Sultangaazi'de market işletmecisinin bir anlık dalgınlığını fırsat bilen hırsız kapı önünde bulunan iki mutfak tüpünü çaldı. Olaya tepki gösteren dükkan sahibi, “İhtiyacı olan gelsin istesin kardeşim biz tüpünü değil erzağını da vereceğiz, ama bu düşüncedeki insanlara yazıklar olsun" dedi. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün sabah saat 11.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir süpermarkette yaşandı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği hırsızlık olayında bir kişinin kaldırımda yürürken, market sahibinin dalgınlığından yararlanarak kapının giriş kısmında bulunan piknik tipi tüplerden 2 adet birden çalarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili bilgi veren süpermarket sahibi İhsan Yılmaz, "20 yıldır burada esnaflık yapıyorum bunun gibi bir çok vaka ile karşılaştım ama bu olay çok farklı ihtiyacı olan gelsin istesin daha öncede ihtiyaç sahiplerine yardım yaptık, yapıyoruz. Bu insan art niyetli buradan geliyor 2 tane tüpü alıp gidiyor. Ben emniyet teşkilatından ve bütün yetkili kişilerden bu tür art niyetli insanların bir an önce yakalanmasını ve cezasının verilmesini arz ediyorum. İhtiyacı olsa bir tane alır o zaman bir şey demem. Daha önce marketimizden sadaka kutusunu çaldılar, bebe bisküvilerini çaldılar vesaire tamam dedik ihtiyacı vardır ama ihtiyacı olan gelsin istesin kardeşim biz tüpünü değil erzağını da vereceğiz gereken neyse yapacağız buradaki bütün bir çok esnaf arkadaşlarımda yardım yapıyor ama bu düşüncedeki insanlara yazıklar olsun" diye konuştu.