Marmara Denizi'nde makinesi arıza yapan gemi Ahırkapı'ya demirledi

Mısır'dan Kavgaz'a seyir halindeyken Bakırköy açıklarında makine arızası yapan ‘MY Meray' isimli dökme yük gemisi, römorkörler refakatinde Ahırkapı'ya demirledi.

Mısır'dan Kavgaz'a seyir halinde olan ‘MY MERAY' isimli 181 metre boyundaki dökme yük gemisi makine arızası yaptı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri ihbar üzerine bölgeye Kılavuz Kaptan ve NAZIM Tur römorkörünü gönderdi. Yük gemisi, Kıyı Emniyeti'nin gönderdiği 12 römorkör refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirledi. KEGM tarafından yapılan paylaşımda ise, “MY MERAY isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptanımız, Nazım Tur ve Kurtarma 12 römorkörlerimiz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi” ifadelerine yer verildi.