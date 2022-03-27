Marmara Denizi'nde müsilaj yok: Su altı kamerasına yansıdı

Marmara Denizi'nde eğitim için dalış gerçekleştiren Pendik Belediyesi arama kurtarma ekipleri (PEAK), sualtı kamerası ile denizin derinliklerini görüntüledi. Çekilen görüntülerde ise geçen sene etkili olan müsilaja rastlanmadı. Denizin tabanındaki temizlik su altı kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz yıl Marmara Denizi'nde suyun yüzeyini ve derinlerini saran 'deniz salyası' olarak da bilinen müsilaj görülmüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde Marmara Denizi müsilajdan arınmıştı. Pendik Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri (PEAK) ise Pendik sahilde dalış eğitimi gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptıkları dalış eğitimlerinde Marmara Denizi'nin yüzeyinde ve derinliklerinde müsilaja rastlanmadığı görüldü. Denizin üzerindeki ve tabanındaki temizlik, sualtı kamerasına yansıdı.

Marmara Denizi'nin derinlikleri kamerada

PEAK ekipleri tarafından Marmara Denizi, su altı kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Eğitim esnasında deniz altından çekilen görüntülerde denizin temiz olduğu, müsilajın olmadığı görülüyor.