İstanbul'da dün öğlen saatlerinden bu yana süren sağanak yağmur nedeniyle Zeytinburnu'ndan Marmara Denizi'ne çamur aktı. Yaklaşık 2 kilometre açığa ulaşan çamur tabakası havadan drone ile görüntülendi.

İstanbul'da dün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde etkisi artıran sağanak yağmur, sabah saatlerinde de devam etti. Yağmur nedeniyle Zeytinburnu sahilinden Marmara Denizi'ne çamur aktı. İlçedeki dereden denize karışan çamur tabakasının yaklaşık 2 kilometre açıkta bekleyen demirli gemilerin olduğu bölüme kadar ilerlediği görüldü. Çamur tabakasının dere üzerinden denize karışması havadan drone ile de görüntülendi.