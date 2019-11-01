İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmara Denizi'ne çamur aktı

İstanbul’da dün öğlen saatlerinden bu yana süren sağanak yağmur nedeniyle Zeytinburnu’ndan Marmara Denizi’ne çamur aktı.

İstanbul'da dün öğlen saatlerinden bu yana süren sağanak yağmur nedeniyle Zeytinburnu'ndan Marmara Denizi'ne çamur aktı. Yaklaşık 2 kilometre açığa ulaşan çamur tabakası havadan drone ile görüntülendi.


İstanbul'da dün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde etkisi artıran sağanak yağmur, sabah saatlerinde de devam etti. Yağmur nedeniyle Zeytinburnu sahilinden Marmara Denizi'ne çamur aktı. İlçedeki dereden denize karışan çamur tabakasının yaklaşık 2 kilometre açıkta bekleyen demirli gemilerin olduğu bölüme kadar ilerlediği görüldü. Çamur tabakasının dere üzerinden denize karışması havadan drone ile de görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.