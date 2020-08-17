Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

İstanbul Avcılar'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi. Hayatını kaybedenler için Deprem Anıtına karanfiller bırakıldı.

İstanbul Avcılar'da, ‘asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi için bir etkinlik düzenlendi. Avcılar Belediyesi tarafından Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde düzenlenen etkinliğe Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, siyasi parti temsilcileri ve hayatını kaybeden vatandaşların yakınları katıldı.

Etkinlik depremde hayatını kaybedenlere saygı duruşuyla başladı. Daha sonra depremde ablasını kaybeden Şehnaz Çelik isimli vatandaş bir konuşma yaptı. Duygulu anlar yaşayan Çelik, “Ablamı depremde kaybettim. Askerden geliyordu oğlu, gece uyanıktı ablam. Engelliydi, kolonun altında kaldı, öldü. Depremde ölenlere Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

Daha sonra bir konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “21'nci yılında buradayız. Ülkemizde çok acı yaşanıyor, birçok acıyı anıyoruz. Hemen arkamızda bir anıt var. Bu acıyı unutmamak ne demek, unutmamak anlamı ne olmalı diye düşündüğümde? Depremi ve depremin vereceği zararı önleme görevi olduğunu düşünüyorum. Unutmamak demek, bir daha deprem olduğunda bir daha deprem olduğunda can kaybı olmaması için ne yapmak gerekiyorsa onu yapmak. Olağanüstü bir gün ya da bir anmış gibi düşünüyoruz burada. Acil, hemen yapmamız gereken geçmişte yapılan hataları telafi etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Etkinlik katılımcıların anıta ölenlerin anısına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.