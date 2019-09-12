Marmara Üniversitesi Korfbol Takımı, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek

Marmara Üniversitesi Spor Kulübü Korfbol Takımı, 13-15 Eylül tarihleri arasında Fransa'nın Saint-Etienne şehrinde düzenlenecek olan sekiz ulusal şampiyon takımın katılacağı Korfball Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Aynı zamanda IKF Avrupa Kupası 2020'nin 1. Turu anlamına gelen bu organizasyon sonucunda en iyi iki takım 9-11 Ocak 2020 tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak olan IKF Avrupa Kupası Final Turu'na katılacak. Hazırlıklarını tamamlayan Marmara Üniversitesi Korfbol Takımı Fransa'ya uçtu.

IKF Avrupa Kupası 2020 1. Tur Katılımcıları:

A GRUBU

KCC Sokol Ceske Budejovice (CZE)

KC Barcelona (CAT)

Cardiff City ve Met Korfball (WAL)

FJEP Bonson (FRA)

B GRUBU

Marmara Üniversitesi Spor Kulübü (TUR)

KS Sokol Serock (POL)

KK SPU Nitra (SVK)