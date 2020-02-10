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Marmara'da Denizinde tekne battı, iki kişi ölümden döndü

Tuzla’dan Yalova’ya gitmek üzere denize açılan tekne, su alması nedeniyle battı.

Tuzla'dan Yalova'ya gitmek üzere denize açılan tekne, su alması nedeniyle battı. Teknedeki iki kişi bir anda ölümle burun buruna geldi. Teknedeki bota binerek kurtulan iki kişi, polisi arayarak yardım istediler. Bottaki kişilere deniz polisi ulaşarak yardım ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Tuzla'dan Yalova'ya giden bir tekne, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında su alarak battı. Teknede bulunan iki kişi polisi arayarak yardım istediler. Polise, bulundukları konumu da belirten iki kişi teknede bulunan bota binerek su üzerinde kalabildi. Batan tekneden bot ile kurtulan kişilerin yanına kısa sürede ulaşan deniz polisi, tekneye aldığı kişileri Büyükada'ya götürdü. İki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Deniz polisinin botta mahsur kalan iki kişiyi kurtarma operasyonu kameraya yansıdı. Görüntülerde iki kişinin tekneden kurtuldukları botla denizde beklediği, ardından polis teknesinin yanlarına ulaştığı ve onları tekneye aldıkları görülüyor.

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