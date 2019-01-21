Marmaray Ayrılık Çeşme İstasyonu entegrasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı

İstasyona gelen yolcular otobüslerle Üsküdar'a götürülürken, çalışma 1,5 ay sürecek.

TCDD Genel Müdürlüğü entegrasyon çalışmaları nedeniyle Marmaray seferlerine düzenleme getirildi. Düzenlemede Ayrılık Çeşme durağı bugün kapatıldı. İETT tarafından buraya gelen yolcular ücretsiz olarak Üsküdar'a götürülecek. Bugün durağa gelen yolcular otobüslerle Üsküdar'a giderken, çalışmanın 1. 5 ay süreceği belirtildi.Vatandaşlar ise İBB'ye teşekkür ederek, "Bizi mağdur etmedikleri için teşekkür ederiz" dedi.