İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Marmaray Bostancı'da tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti

Marmaray Bostancı durağında tren raylarına atlayan bir şahıs, trenin altında kalarak hayatını kaybetti.


Olay, Marmaray Bostancı durağında saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray treni Bostancı istasyonuna yaklaştığı esnada bir kişi iddiaya göre tren raylarına atladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede henüz kimliği belirlenemeyen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.


Öte yandan, yaşanan olay sebebiyle Marmaray'da seferler gecikmeli olarak yapılıyor.


Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.