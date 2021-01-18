Marmaray ile deniz altından otomobil taşındı

OMSAN Lojistik, Marmaray üzerinden Avrupa'dan Asya'ya otomobil taşımacılığını gerçekleştirdi. Kendi alanında bir ilke imza attan şirket, 60 metre derinliğindeki Marmaray'dan geçiş yaparak dünyada denizin altından bu derinlikte otomobil taşıyan ilk şirket unvanının sahibi oldu.

Türkiye'de demiryolu tren işletmeciliği yetki belgesine sahip ilk özel tren işletmecisi olduğu belirtilen OMSAN Lojistik, Avrupa ile Asya'yı İstanbul Boğazı'nın altından birleştiren Marmaray üzerinden dünyanın ilk kıtalar arası otomobil taşımacılığını gerçekleştirdi. Şirket, 550 metre uzunluğundaki oto taşıma treni ile 200 adetten fazla Dacia Duster marka otomobili, kesintisiz demiryolu hattında, Romanya ve Bulgaristan üzerinden İzmit Köseköy'e ulaştırdı.

Şirket, Marmaray üzerinden gerçekleştirdiği taşıma ile dünyada denizin altından bu derinlikte otomobil taşıyan ilk şirket olarak da tarihe geçti. Marmaray ile aktarma yapmadan ve vasıta değiştirmeden yükleri güvenli bir şekilde varış yerlerine ulaştırmaya başlayan şirket, 2021 yılında uluslararası demiryolu taşımacılığına hız verecek.

"İhracat ve ithalat hız kazanacak"

OMSAN Lojistik Genel Müdürü Cömert Varlık, Marmaray'ın yük taşımacılığında faaliyete geçmesiyle birlikte aktarmaya gerek kalmadan ve vasıta değiştirmeden kıtalar arası taşımacılığa başladıklarını kaydetti. Pekin'den Londra'ya kadar uzanan kısa, ekonomik, elverişli uluslararası demiryolu koridorunda bulunan Marmaray'ın Türk lojistik sektörüne çok önemli fırsatlar sunduğunu belirten Varlık, “Pandemi dönemiyle birlikte güvenilir aynı zamanda kesintisiz ulaşım anlamında daha da önem kazanan demiryolu taşımacılığı, ülkemizde özellikle son dönemde gerçekleşen teknolojik yeniliklerin ardından, önümüzdeki dönemde de en çok tercih edilen alternatiflerden biri olacak. Ülkemiz ve sektörümüz adına stratejik öneme sahip Marmaray'ın taşımacılık için tam kapasite faaliyete geçmesiyle birlikte de Türkiye'nin ihracat ve ithalat süreçlerine, dolayısıyla ekonomimize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Şirket olarak, başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu seferin ardından yeni uluslararası tren seferlerinin düzenlenmesi için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.