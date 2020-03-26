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Marmaray istasyonlarında korona virüse karşı termal kamera dönemi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Marmaray istasyonlarında termal kameralı önlem alındı.

İstasyona giriş ve çıkış yapan yolcuların ve personelin vücut ısıları termal kameralar sayesinde ölçülüyor.


Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Marmaray istasyonlarında termal kameralı dönem başlatıldı. İstasyonlara kurulan termal kameralar aracılığıyla istasyona giriş ve çıkış yapan yolcu ve personelin vücut ısıları ölçülüyor. Termal kamera sayesinde, yüksek ateş belirtisi gösteren kişilerin diğer yolcularla aynı ortamda bulunmasının önlenmesi amaçlanıyor. Vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olanlara istasyondaki sağlık ekiplerince müdahale ediliyor, ardından ambulansla sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Bu sayede hem yolcular hem de personeller arasında korona virüsün yayılma riskine karşı önlem alınıyor.


Yolculardan Batuhan Tuna, “Çok iyi bir uygulama. Çünkü ciddiye almayanlar var. Tedbir amaçlı çok güzel bir uygulama olmuş. En azından bir nebze risk azalmış olur” dedi.

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