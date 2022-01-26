İhlas Haber Ajansı

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Marmaray Suadiye istasyonunda tren arıza yaptı, yolcular diğer istasyona yürüdü

Marmaray Suadiye istasyonunda bir trende yaşanan pantograf kırılması nedeniyle tren durdu.

Trenden tahliye edilen yolcular bir sonraki istasyona yürüyerek gitti.


Marmaray Suadiye istasyonunda saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda, pantograf kırılması nedeni ile bir tren durdu. Trendeki yolcular görevliler tarafından tahliye edildi. Yolcular yaklaşık 300 metre mesafeyi raylar üzerinde yürüyerek bir sonraki istasyona alındı. Öte yandan yolcuların tahliye edildiği ve bir sonraki istasyona yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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