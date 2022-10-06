İhlas Haber Ajansı

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Marmaray'da arıza yoğunluğa neden oldu, vatandaşlar isyan etti

İstanbul’da Marmaray’da yaşanan arıza nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi.

İstanbul'da Marmaray'da yaşanan arıza nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi. Üsküdar istasyonunda yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.


Bugün sabah saatlerinde Marmaray'da yaşanan arıza nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi. Üsküdar istasyonunda arıza nedeniyle yoğunluk oluştu. Sabah işe gitmek için Marmaray'ı kullanan vatandaşlar, uzun süre trenin gelmemesi nedeniyle yoğunluğa isyan etti. Vatandaşlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

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